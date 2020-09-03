السعودية اليوم / أكثرمن 28500 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الجوف



سكاكا 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

قدمت عيادات "تطمن " في الجوف خدماتها لـ "28596" مستفيداً وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

وأوضحت صحة الجوف أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

10:02ت م

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سكاكا 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن " في الجوف خدماتها لـ "28596" مستفيداً وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.وأوضحت صحة الجوف أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //10:02ت م0029

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