4 أهداف لتعديل مواد نظام العمل

2020-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوء على المواد التي شملتها تعديلات بنظام العمل، بعدما وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 23 / 8 /1426هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

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المواد المُعدلة:

ولفتت الموارد البشرية عبر حسابها بموقع تويتر إلى أن المواد التي شملها التعديل بقرار رئيس مجلس الوزارء هي المواد 149 – 150 – 131 – 186، موضحة أن الهدف منها زيادة أعداد السعوديين الداخلين في سوق العمل.

وتابعت أنه بموجب قرار التعديل فقد تم حذف المادة 149 والمادة 150، لافتة إلى أنه تمت- كذلك- إضافة مادة جديدة برقم 131 والتي بمقتضاها يحدد الوزير المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل للأخطار أو لأضرار غير عادية، كما يحق لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بموجب المادة 131 تحديد الغلات التي يحظر – دائمًا أو مؤقتًا – تشغيلها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات وبدون تمييز بين الجنسين.

أهداف تعديل مواد نظام العمل:

وبالنسبة إلى أهداف تعديل مواد نظام العمل، فهي تمكين المرأة اقتصاديًا ودعمها في ممارسة الأعمال دون تمييز، وزيادة الفرص الوظيفية للمرأة، وأيضًا تطبيق تنظيم بيئة العمل لحماية كل الفئات، بالإضافة إلى توسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة.

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