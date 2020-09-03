إلزام وكيل سيارات بشطب 120 كمبيالة لــ300 مركبة بيعت بالتأجير

2020-09-03

متابعات الخليج 365 - جدة

Advertisements

ألزمت المحكمة التجارية في جدة وكيل شركة سيارات بدفع 4 ملايين ريال لصالح معرض تأجير وتحميله أتعاب الخبرة كونه الخاسر في ‏القضية، كما قررت شطب 120 كمبيالة مستحقة لوكالة السيارات في دعوى قدمها معرض تأجير السيارات مطلع العام الحالي في خلاف حول 300 سيارة بيعت بـ 20 مليونًا بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائيًا.

وطبقًا للوقائع، تتلخص الدعوى في خلاف بين صاحب معرض تأجير سيارات مع وكالة سيارات حول عقود 300 سيارة تأجير منتهية بالتمليك، وبحسب صاحب المعرض أنه التزم بسداد الدفعات والأقساط الشهرية للسيارات في مواعيدها‏ وسدد نحو 14 مليون ﷼ من إجمالي العقود، وبعض العقود قام بسدادها المقابل قبل حلول موعد استحقاقها، إلا أن شركة السيارات المدعى عليها وأثناء سريان العقود محل الدعوى قابلت الالتزام منه بإهمال وإضرار، وأبقت بعض السيارات لديها بغرض الصيانة لفترات طويلة تتجاوز بعضها السنتين ولم تقم بتعويضه عن تلك الفترات مع استمرارها في احتساب قيمة الأقساط على السيارات، كما قامت بسحب سيارة من أمام مكتبه وبيعها ونقل ملكيتها وتصديرها للخارج، ومع ذلك لم تقم بإسقاط المبلغ من حسابه واستمر الحساب جاريًا، بحسب صحيفة عكاظ.

شارك الخبر







