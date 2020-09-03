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شكرا لقرائتكم صفقة لبيع 1.5% من أسهم ساب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صفقة لبيع 1.5% من أسهم ساب
بسعر 24.24 ريال للسهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
باع كل من “Natwest Markets” و”Banco Santander” حصة 1.5% في البنك السعودي البريطاني “ساب” بمبلغ قدره 200 مليون دولار، إذ تم بيع 31 مليون سهم بسعر 24.24 ريال للسهم وبخصم 9.7% عن آخر سعر تداول له عند 26.85 ريال يوم أمس.
ونفذ كل من سيتي غروب وغولدمان ساكس العربية السعودية، دور مديري سجل الاكتتاب والوسطاء في عملية بناء سجل أوامر مسرعة لبيع الحصة لصالح مستثمرين نهائيين.
وسيتم تنفيذ بيع وشراء الأسهم مع كل مستثمر تم التخصيص له من خلال صفقات خاصة خلال جلسة التداول اليوم.
وبحسب شروط الصفقة، يتعهد نات ويست ماركتس وبنكو سانتاندير بعدم التصرف في أي أسهم متبقية يمتلكانها في شركة ساب لمدة لا تقل عن 90 يومًا.
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