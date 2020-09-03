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وزير المالية يتحدث عن مستهدفات أوجه الإنفاق في الميزانية

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2020-09-03

وزير المالية يتحدث عن مستهدفات أوجه الإنفاق في الميزانية

يوضح كيف تعاملت المملكة مع أزمة ماليًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

يتحدث وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الخميس، خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، والتي تأتي بعنوان “المملكة العربية : الاستجابة لأزمة كورونا والتعافي منها.

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وكتب حساب منصة euromony الرسمية على موقع تويتر: تابعونا في لقاء حصري مع وزير المالية محمد الجدعان الثانية ظهرًا اليوم الخميس الثالث من سبتمبر، وسنتطرق فيه لتعامل المملكة مع جائحة كورونا وأهم مستهدفات أوجه الإنفاق في ميزانية المملكة.

ومن المقرر أن تناقش فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2020 والتي تنطلق اليوم افتراضيًا، كيفية تعامل المملكة كأكبر سوق مالي في الشرق الأوسط مع أزمة كورونا ماليًا، وتأثير الجائحة على ميزانية المملكة والتغيرات التي طرأت على أوجه الإنفاق الحكومي.

 

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