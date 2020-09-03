4 شروط للإعفاء من رسوم قياس

2020-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الإعفاء من رسوم قياس.

وقالت الوزارة ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، إنه من شروط الإعفاء من رسوم قياس، أن يكون المتقدم من أسرة ضمانية (ابن – بنت)، وألا يتجاوز عمره (16 – 26) سنة، وأن يكون طالبًا في المرحلة الثاني أو الثالث ثانوي.

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وضمن شروط الإعفاء أيضًا، أن يكون نوع الاختبار المتقدم عليه بمسمى (اختبار والتحصيل العلمي).

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بمركز قياس قد أعلنت فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة “الفترة الأولى والفترة الثانية” الأسبوع القادم.

ما هو اختبار القدرات العامة من قياس ؟

وأوضحت الهيئة أن اختبار القدرات العامة يعد مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، حيث أُعدّ ليكون معيارًا عادلاً ودقيقًا للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

موعد اختبار القدرات في قياس

وبينت الهيئة أن الاختبار سيعقد خلال الفترة 2 – 10 / 10 / 2020م للفترة الأولى و19 – 27 / 2 / 2021 للفترة الثانية ، وذلك في عدد من مدن ومحافظات المملكة، علمًا أن التسجيل لاختبار القدرات العامة متاح طوال العام في المقرات المحوسبة التابع للهيئة المنتشرة في معظم مدن المملكة، مشيرة إلى أن الجامعات والكليات تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي).

ماذا يقيس اختبار القدرات ؟

كما أن الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

ودعت هيئة تقويم التعليم والتدريب الطلاب والطالبات للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555 ، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة ، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر@Eteccare ، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.



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