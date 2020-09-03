السعودية | فيديو لكلاب نافقة بالرياض يثير تساؤلات.. والأمانة توضح

شكرا لقرائتكم فيديو لكلاب نافقة بالرياض يثير تساؤلات.. والأمانة توضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما أثار تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو يظهر كلابا نافقة داخل سيارة تابعة لمشروع الوقاية الصحية بمدينة الرياض، التساؤلات حول طبيعة التعامل معها، أوضحت أمانة العاصمة أن الحيوانات النافقة كانت متجهة إلى أماكن مخصصة للتخلص منها.

ونشرت بيانا على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، قالت فيه، إن "الكلاب النافقة في الفيديو المتداول كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة".

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كما أوضحت أن الفيديو "المتداول يظهر نقل عمالة أحد مقاولي مشروع مكافحة الحيوانات الضالة بمدينة الرياض لكلاب ضالة"، مؤكدة أن "الأمانة لا تتبع إجراءات التخلص من الكلاب الضالة إلا في حالة الضرورة، ومنها الكلاب العقور التي يصعب السيطرة عليها ويشكل تواجدها خطرا على سلامة السكان".

وتابعت: "في معظم حالات التعامل مع الحيوانات الضالة تتم السيطرة عليها وتعقيمها وتحديد خطرها وإعادة إطلاقها. الكلاب النافقة الواضحة في الفيديو كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة وصحية ووفق ما تقتضيه إجراءات السلامة والأنظمة المتبعة في هذا الشأن".

هذا وكانت مواقع التواصل تداولت فيديو يظهر سيارة من نوع "وانيت" تابعة لأمانة الرياض، تحمل أكياسا سوداء بداخل جثث لكلاب ضالة، وأثار الفيديو التساؤلات حول ماهية هذه الحيوانات وكيفية التخلص منها.