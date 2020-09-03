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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الخميس، أن تتشكل السحب الممطرة فوق مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، وتمتد حتى أجزاء من منطقتي #مكة و#المدينة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)؛ فيما تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.حالة الطقس الأرصاد أمطار
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 11:57 AM
فيما توقعت "الأرصاد" أمطارًا ورياحًا تؤثر على أجزاء من وسط وشمال المملكة
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الخميس، أن تتشكل السحب الممطرة فوق مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، وتمتد حتى أجزاء من منطقتي #مكة و#المدينة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)؛ فيما تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.
، تمتد لمكة والمدينة.. "المسند": سحب ممطرة على مرتفعات هذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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