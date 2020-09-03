شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع سعر التأمين على سيارات النساء أكثر من الرجال يشعل غضب المواطنات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثار ارتفاع سعر التأمين على سيارات بعض النساء مقارنةً بالرجال الإستياء بين قائدات المركبات وسط تساؤل عن مدى قانونية التمييز بين الرجال والنساء في أسعار تأمين المركبات .

وعلى الرغم من اتفاق الخبراء على عدم نظامية التمييز بينهما وأن القانون ينص على المساواة في سعر التأمين ووجود رقابة مشددة من عدة جهات ، إلا أن هناك بالفعل اختلاف وتمييز نتيجة لعوامل أخرى .

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وأشار الخبراء أن زيادة سعر تأمين مركبة المرأة قد يزيد عن الرجل نتيجة لصغر سنها مقارنة به في بعض الحالات حيث يرتفع سعر التأمين في حال الشباب مقارنةً بكبار السن لأن احتمال وقوع الحوادث أكبر لدى الشباب .

وقد تكون المرأة حديثة عهد بالتأمين على السيارة بينما يكون الرجل قد سبقها وليس عليه مطالبات فيحصل على خصم بنسبة تصل إلى 15 % ، فيما اعترف آخرون بالتمييز وفقاً لسياسة التسويق .

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين في السعودية عادل العيسى أن نوع الجنس لا يغير بالأساس في السعر وأن الأصل في تحديد السعر يعود للمركبة وقائدها ، مشيراً إلى وجود 27 شركة في السوق السعودي والأمر يعتمد على السياسة التسويقية لكل شركة .