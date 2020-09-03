شكرا لمتابعة خبر عن تراجع حالات الطلاق 22 % بعد قرار حسم القضايا المشتركة بين الزوجين قبل الإنفصال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت بيانات مركز المصالحة بوزارة العدل عن تراجع حالات الطلاق بنسبة 22 % بعد قرار حسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين .

وتسببت مهام مركز المصالحة في مناقشة تلك القضايا بين الزوجين في إعادة النظر والتراجع عن الطلاق بما يحافظ على كيان الأسر السعودية .

وكان قرار وزير العدل الشبخ الدكتور وليد الصمعاني قد تضمن تنظيم دعاوي الفرقة ومعالجتها بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ الجلسة الأولى ، كما تضمن حسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين .