شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد 78 منشأة وتأهيل 201 مدقق لترشيد استهلاك المياه في جميع مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة 78 منشأة كمرحلة ثالثة من برنامج تأهيل المنشآت لممارسة تدقيق وترشيد استهلاك المياه والكشف عن التسريبات في المباني . اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة 78 منشأة كمرحلة ثالثة من برنامج تأهيل المنشآت لممارسة تدقيق وترشيد استهلاك المياه والكشف عن التسريبات في المباني . كما قامت الوزارة بتأهيل 201 مدقق مياه في جميع مناطق المملكة ، وذلك بهدف كشف التسريبات والمحافظة على الموارد المائية واستدامتها وفقاً لرؤية المملكة 2030 .

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