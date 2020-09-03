شكرا لمتابعة خبر عن توجيه من وزارة الصحة بعدم تجديد عقود الوافدين المتجاوزين 10 ‏سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة الصحة تعميم جديد لجميع المناطق والمافظات والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية بعدم تجديد عقود غير السعوديين الذين أمضوا في العمل 10 سنوات إلا للكفاءات المتميزين منهم وفق ضوابط محددة .

وأكد عبد الرحمن العيبان وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية في التعميم أنه في حال وجود كفاءات في وظائف الصحة أو هيئة التدريس من القطاعات التي تحتاج ذوي الخبرة فإن صلاحية التجديد لمديري الشؤون الصحية والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية ، مع تنفيذ الضوابط المنصوص عليها في التعاقد مع غير السعودي .

وكان قرار مجلس الوزارء الذي صدر عام 1419 هـ قد نص على تحديد فترة المتعاقد غير السعودي في جهاز الدولة بمدة لا تزيد عن عشر سنوات تبدأ من تاريخ التعاقد معه مع الإستثناء المشار إليه بالنسبه للكفاءات .