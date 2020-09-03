شكرا لمتابعة خبر عن فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض ينفذ ٤٦٥٨ منشطاً خلال شهر ذي الحجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض (٤٦٥٨) منشطاً وقائياً وتوعوياً وذلك ضمن المناشط لتوعية المجتمع خلال شهر ذي الحجة، حيث قام الفرع ب (٣٨٨٣) جولة توعوية، و(٧٠) كلمة ولقاءً توجيهياً ؛ أما اللوحات والشاشات المختلفة في عموم المنطقة فبلغت (٧٠٥) لوحة وبطاقة وقائية، من إعداد الرئاسة العامة.

كما تم نشر المحتوى التوعوي عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية واللوحات بكافة أنواعها، مستهدفة ( ٤,٢٥٧,٤٩٥ ) مستفيداً وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، وكان لهذا التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التوعية والجهود الوقائية للتخفيف من آثار جائحة كورونا.

يذكر أن الفرع فعّل العديد من المبادرات التي اطلقتها الرئاسة العامة للتوعية الوقائية في المجتمع مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية .

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