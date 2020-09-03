صحيفة إسرائيلية : بن سلمان لن يحضر حفل توقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، فشل في إقناع محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بحضور حفل توقيع الاتفاق الإسرائيلي - الإماراتي، الذي سيتم قريبًا.

ولم تكشف صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مزيد من التفاصيل حول قضية فشل كوشنر بإقناع السعودية بذلك، على الرغم من الاتفاق على السماح للطائرات الإسرائيلية المتجهة من وإلى الإمارات بالتحليق في أجواء المملكة.

وفي ذات السياق، قالت الصحيفة، إن الإدارة الأميركية تسعى لأن يكون حفل التوقيع في واشنطن خلال أسبوعين، إلا أنه قد يتأجل لوقت لاحق بسبب عدم التوقيع على غالبية الاتفاقيات بين الجانبين الإسرائيلي - والإماراتي، وفق صحيفة القدس .

ووفقًا للصحيفة، فإن هناك العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات بحاجة للتوقيع بين الجانبين، مشيرةً إلى أن الجهد الأميركي حينها قد يتركز على أن يكون الاحتفال خلال احتفالات رأس السنة.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام سعودية رسمية أفادت، أمس الأربعاء، أن بلادها أعلنت عن فتح أجواءها للطائرات بشكل دائم بين إسرائيل والإمارات، وبدوره ورحب رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو بالقرار وفق القناة 7 العبربة، قائلًا: "اختراق ضخم".