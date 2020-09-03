︎ :
.
أوضحت هيئة مكافحة الشائعات حقيقة ما تم تداول بشأن اعتماد نظام جديد لرسوم لوحات السيارات.
ونفت الهيئة صحة ما تردد بهذا الشأن، مؤكدة أنه لم يطرأ أي تغيير على نظام رسوم اللوحات.
وأكدت أن رسم الإصدار لا يزال بقيمة 100ريال بلا تجديد سنوي، في حين يبلغ الرسم عند التالف والمفقود 100 ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة اعتماد نظام جديد لرسوم لوحات السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.