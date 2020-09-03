“الخضيري” يكشف حقيقة توريد لحم كلاب للمطاعم

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كشف الباحث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن حقيقة توريد لحم كلاب للمطاعم.

وقال الخضيري عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:” إنه غير صحيح ما يدور في مقطع بشأن سيارة شركة فيها كلب ميت داخل كيس نفايات “.

وأوضح الخضيري أنه ضمن عقود النظافة وجزء من مهام الأمانات والبلديات للتخلّص من الكلاب والقطط والقوارض وقد يتطلب الأمر وضع قطع لحم معالج بمادة مخدرة أو سامة للحيوان.

