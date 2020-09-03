متقاعدون بـ”التعليم” يشتكون من حسم جزء من رواتبهم.. ومسؤول بـ”التقاعد” يرد

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أعرب عدد من متقاعدي التعليم، عن صدمتهم من حسم جزء من رواتبهم الخاصة بالشهر الجاري دون أسباب واضحة.

وأوضح المتقاعدون وفقاً لـ”عكاظ”، أن حسم جزء من رواتبهم سينعكس على مدى التزاماتهم المادية، مشيرين إلى أن الحسم وصل إلى النصف تقريباً.

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بدوره بّين مدير الإدارة العامة للخدمات التأمينية بالمؤسسة العامة للتقاعد عبدالله الشليخي، أن المؤسسة لا تخص شريحة دون غيرها بأي مزايا أو استقطاعات أو معاملات استثنائية.

وشدد على أن المؤسسة ملتزمة بصرف المعاشات الشهرية بشكل منتظم، دون التدخل في أي حسومات مالية إلا وفق الأنظمة التي تحكم ذلك.

ونوه إلى أن المؤسسة تتيح لجميع عملائها الدخول إلى حسابهم من خلال منصة الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني، من أجل الاطلاع على كامل التفاصيل.

