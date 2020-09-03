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روى مواطن يعمل في القطاع العسكري قصة تعرضه لحـادث مروري تسبب في إصابته بشلل رباعي، واكتشف بعد ذلك أن ما حدث له كان بسبب العين.
وقال المواطن سعد الشهراني في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه كان في مهمة عمل وطلب منه التوجه لتنفيذ مهمة خاصة وخلالها تعرض لحـادث أصابه بشلل رباعي أعاقه عن الحركة تماماً.
وأضاف الشهراني أن أحد الأشخاص زاره في المستشفى وأخبره أن ما جرى له قد يكون عين، فطلب شقيقه من الرجل أن يبدأ بنفسه ويتوضأ ويقرأ على الماء واتضح أن العين كانت منه، حيث استطاع سعد أن يجلس بشكل طبيعي وبدأت حالته في التحسن.
وأشار إلى أنه الآن يمارس حياته بشكل طبيعي دون مساعدة من أحد وتزوج منذ 4 أشهر، مبيناً أن الجمعية الخيرية الحركية ساعدته في بعض مصاريف زواجه، ووفرت له سكناً وبعض الاحتياجات المنزلية.
كانت هذه تفاصيل خبر عسكري يتعرض لحـادث يصيبه بشلل رباعي ويكتشف أنه بسبب “العين”.. وهذه قصته (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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