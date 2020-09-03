الحكم بقتل 7 من منفذي الهجوم على الدالوة

︎ :

.



أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس (الأربعاء)، حكماً ابتدائياً بقتل 7 من منفذي الهجوم الإرهابي على قرية الدالوة والسجن 25 عاماً لـ3 متهمين آخرين.

Advertisements

واقترحت المحكمة تنفيذ عقوبتي القـتل والصلب بحق 4 متهمين وحد الحرابة على الثلاثة الآخرين، مبينة أن عقوبة القتل تحيط بما دونها من العقوبات.

كما تضمّن الحكم مصادرة الأسلحـة والذخائر والطلقات والسيارات والمبالغ المالية والأجهزة الإلكترونية المضبوطة مع المتهمين.

وتم إرجاء إعلان الحكم على اثنين من المدعي عليهما نظرا لتغيبهما عن جلسة إعلان الحكم، عملاً بالمادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية.

