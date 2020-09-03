فيديو.. القبض على شخص سرق حقيبة امرأة بالقوة وكاد أن يدهسها في الجوف

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أعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص سرق حقيبة امرأة بالقوة وكاد أن يدهسها خلال محاولته الهروب من الموقع بالسيارة في منطقة الجوف.
ونشر حساب “سناب الداخلية” مقطع فيديو متداولاً للواقعة، حيث أظهر اللص وهو يركض حاملاً حقيبة تخص امرأة ويستقل سيارته، فيما حاولت المرأة اللحاق به وإيقافه إلا أنه صدمها وكاد أن يدهسها.
وأوضح الحساب أن المرأة ذكرت أن الواقعة حدثت أمام أحد المطاعم، مبيناً أنه تم تحديد هوية الجاني وهو في العقد الرابع من العمر، وبعد سماع أقواله اعترف بالواقعة، وجرى إشعار النيابة العامة.
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