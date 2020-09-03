صورة للأمير عبدالعزيز في المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية.. وهذا سببها

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير عبدالعزيز بن فهد وهو منوم في المستشفى، بعد إجرائه عملية جراحية. وأوضحت مصادر أن العملية أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإزالة تجمع دموي سبَّبه حـادث مروري سابق، مبينة أن العملية تكللت بالنجاح.





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