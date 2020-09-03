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توفي الممرض محمد عايض العتيبي جراء إصابته بفيروس “كورونا” المُستجد، بعد قرابة 25 عاماً من العمل في خدمة المرضى بالمدينة المنورة.
وأوضح شقيق الممرض المتوفى، ويدعى عوض العتيبي، أن أخاه البالغ من العمر 49 عاماً كُلف من صحة المدينة المنورة بالعمل ضمن الفريق الطبي لعلاج مرضى “كورونا” في مستشفى أحد، مبيناً أنه لم يتردد لحظة واحدة في ذلك.
ونوه وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن شقيقه شعر بعد انتهاء فترة التكليف ببعض أعراض الفيروس ليخضع للكشف لكن النتيجة كانت سلبية، قبل أن تشتد عليه الأعراض مرة أخرى وتتحول نتيجته إلى إيجابية وتتدهور صحته.
وأشار إلى أنه جرى نقله إلى العناية المركزة إلا أن كل محاولات إنقاذه باءت بالفشل ليفارق الحياة، مشيراً إلى أن لديه طفلا رضيعا لم يتجاوز 5 شهور.
كانت هذه تفاصيل خبر وفـاة ممرض في “صحة المدينة” بـ”كورونا” بعد 25 عاماً من العطاء.. وشقيقه يروي التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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