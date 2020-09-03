أخبار السعودية اليوم.. النائب العام يعد بالتصدى بحزم لمن يسيء للمعلمين.. و«الصحة» توجه رسالة لمصابي كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، حيث أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنَّ دراسة إحدى شركات الأدوية لاختبار «فحص كورونا السريع» لم تصدر موافقة بشأنها، بينما أوضحت وزارة الصحة، أنه تمَّ تسجيل 816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 317486، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 292510، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3956 حالة، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية إلى نائب أمير دولة الكويت ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، وسلَّم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية للشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، خلال استقباله له في قصر السيف، ونقل الوزير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

بالفيديو.. النائب العام: سنتصدى بحزم وقوة لكل من يسيء للمعلم والمعلمة

قال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنَّ النيابة العامة ستتصدى بحزم وقوة لكل من يسيء للمعلم والمعلمة، لما يحملانه من مسؤولية عظيمة في تربية أجيال المستقبل، وبما يخدم مصلحة الوطن، مؤكدًا أن كل مواطن ومقيم في هذا البلد تحت الحماية الجنائية من قبل النيابة العامة ومن بينهم المعلمون؛ حيث تقوم النيابة بحمايتهم، وستقف بكل حزم لكل من يتعدى على حقوق المجتمع وبالأخص المعلم والمعلمة.

بالخطوات والروابط.. التسجيل وتفعيل الحساب بمنصة مدرستي التعليمية

كشفت منصة «مدرستي»، عن أن تسجيل الدخول على المنصة؛ لمتابعة الدراسة خلال العام الدراسي الجديد يكون بالدخول باسم المستخدم وكلمة المرور التابع لنظام نور، موضحة أنَّ طريقة تسجيل الطالب لحساب عبر موقع توكلنا وطريقة مصادقة الحساب مع برنامج مايكروسوفت أوفيس.

وزارة الصحة توجّه رسالة إلى مصابي كورونا وتحدد التعامل الأمثل مع الجائحة

وجّهت وزارة الصحة نصيحة إلى المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بضرورة الحرص على تلقي الخدمات الطبية، وحددت الطريقة المثلى للتعامل مع الفيروس بشكل عام، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنَّ المصاب بفيروس كورونا، عليه ألا يفرط في القلق، وأن يحرص على الخدمات الطبية، مشيرًا إلى الحصول على تطعيم ولقاح الإنفلونزا أمر مهم؛ لأنَّ الوقاية من الإصابة تجعل الجسم في وضع صحي أفضل.

بالأرقام.. خريطة الإصابات بفيروس كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 317486 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتوزعت حالات الإصابة بين مدن المملكة، فسجلت كل من المدينة المنورة وحائل 45 حالة لكل منهما، فيما سجلت الرياض 44 حالة، وجدة 43 حالة.

وزارة الصحة: الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا تخطت 5 ملايين

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أعلنت وزارة الصحة، أنه الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وصلت إلى 5 ملايين و100 ألف فحص، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس وصل إلى 3956 حالة، فيما تم تسجيل 27 حالة وفاة، و996 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

«العبدالعالي» يحذر مصابي كورونا ذوي الأعراض غير الظاهرة

حذَّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، المصابين بفيروس كورونا الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، ، مشيرا إلى أن الإجراءات والاستعدادات والتدخلات التي أجريت تؤتي ثمارها في كل مرحلة، والرصد والمتابعة الدائمة تُرفع بشكل مستمر، فالانحسار والتراجع ساهم فيه الجميع.

في 6 خطوات.. هكذا يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر

حددت الإدارة العامة للمرور، طريقة وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر، كما أوضحت منصة أبشر المرور طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في 6 خطوات سهلة وسريعة.

في 7 خطوات.. تعرف على آلية «تفويض مالك المركبة لغيره» عبر أبشر

كشفت الإدارة العامة للمرور طريقة وخطوات قيام مالك السيارة بإجراء تفويض للغير عبر منصة أبشر المرور، وحدَّدت إدارة المرور، آلية وإجراءات طريقة عمل مالك السيارة تفويض لغيره عبر منصة أبشر المرور دون حاجة إلى زيارة الفرع.

«الغذاء والدواء»: دراسة إحدى شركات الأدوية لاختبار «فحص كورونا السريع» لم تصدر موافقة بشأنها

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنّ الدراسة السريرية التي أعلنتها إحدى الشركات حول الانتهاء من اختبار فعالية أجهزة الفحص السريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19) والمطور من شركة عالمية لم تُجزْ أو يُوافق عليها من قبل الهيئة وهي الجهة المخولة نظًاما بإجازة الدراسات السريرية.

تورط 3 مقيمين في سرقة بطاريات ومولد كهربائي بـ200 ألف ريال

ألقت شرطة منطقة حائل القبض على ثلاثة مقيمين تورطوا بسرقة بطاريات ومولد كهربائي تُقدّر قيمتها بـ200 ألف ريال، وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، إن المتابعة الأمنية، أسفرت عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، تورطوا بسرقة (14) بطارية ومولد كهربائي تعود إلى أبراج عدد من شركات اتصالات بقيمة تقدر بـ200 ألف ريال.

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