تعليق رسمي على فيديو «الكلاب النافقة» بالرياض يوضِّح ملابسات الواقعة

علقت أمانة منطقة الرياض على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه نقل كلاب نافقة، مشيرة إلى أنها كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة وصحية.

ونشر الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض على موقع «تويتر» بيانًا رسميًا توضح فيه آلية التخلص من الكلاب النافقة؛ حيث قالت: «إشارة إلى الفيديو المتداول والذي يُظهر نقل عمالة أحد مقاولي مشروع مكافحة الحيوانات الضالة بمدينة الرياض لكلاب نافقة توضح أمانة الرياض إيضاح أنها لا تتبع إجراءات التخلص من الكلاب الضالة إلا في حالة الضرورة ومنها الكلاب العقور التي يصعب السيطرة عليها ويشكل وجودها خطرًا على سلامة السكان».

وتابعت أمانة الرياض: «في معظم حالات التعامل مع الحيوانات الضالة تتم السيطرة عليها وتعقيمها وتحييد خطرها وإعادة إطلاقها»، مضيفًا: «الكلاب النافقة الواضحة في الفيديو كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة وصحية ووفق ما تقتضيه إجراءات السلامة».

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وأتمت أنها تؤكد حرصها على العناية بالحيوانات الضالة وفق الضوابط المقررة مع مراعاة أولوية سلامة السكان ومنع حدوث أي أضرار قد تلحق بهم نتيجة انتشار تلك الحيوانات.

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