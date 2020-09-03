بالفيديو.. أمطار غزيرة تُسقط صخورًا على منزل بقلوة.. وفرقة الطوارئ تتدخل

قامت فرق الطوارئ ببلدية قلوة بمنطقة الباحة، بإزالة صخور سقطت على أحد المنازل بسبب الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، حاليًا.

وذكرت بلدية محافظة قلوة (عبر موقع تويتر)، أنه بمتابعة وتوجيه من رئيس البلدية، قامت فرقة الطوارئ بإزالة الضرر عن أحد المنازل بعد انهيار صخور جبليه بسبب الأمطار التي هطلت مساء أمس الأربعاء على المحافظة.

من جهة أخرى، قامت بلدية محافظة قلوة ممثلة في فرقة الطوارئ، بأعمال مسح الطرق الفرعية بوادي سمعة، بعد هطول الأمطار وجريان السيول على المحافظة.

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