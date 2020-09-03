الضمان الصحي يعدِّد المشمولين بتأمين الزوجة العاملة في القطاع الخاص

تطرق لحالة الزوج الموظف بقطاع حكومي..
أوضح مجلس الضمان الصحي أن تأمين الزوجة العاملة بالقطاع الخاص يشمل الزوج والأبناء الذكور حتى سن الخامسة والعشرين، والإناث بشرطين أن يكن غير متزوجات وغير عاملات.
وذكر المجلس- عبر تويتر- ردًا على سؤال بهذا الخصوص أنه «إذا كان الزوج يعمل في قطاع حكومي مستثنى من التأمين الصحي الإلزامي، أو كان لا يعمل، يلزم صاحب عمل الزوجة بالتأمين على الزوج، وعلى الأبناء الذكور حتى سن الخامسة والعشرين سنة، والبنات غير المتزوجات غير العاملات».
ووجهت مواطنة سؤالا بأنها تعمل في القطاع الخاص ولها تأمين، أما زوجها فيعمل في القطاع الحكومي، مستفسرة هل التأمين الخاص بها يشمل أطفالها وزوجها؟
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