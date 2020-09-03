وزارة الصحة توضح عدد ساعات النوم الكافية للطلاب والطالبات

أوضحت وزارة الصحة، عدد ساعات النوم الكافية للطلبة والطالبات، محذرة من أن عدم حصولهم على قسط واف من النوم يؤثر على تحصيلهم الدراسي.

وذكر حساب «عش بصحة» التابع للوزارة- عبر تويتر- أن عدد ساعات النوم الكافية للمرحلة الابتدائية تتراوح من ٩- ١١ ساعة، أما ساعات النوم الكافية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية فتتراوح من ٨ -١٠ ساعات.

وأشارت وزارة الصحة أن عدم حصول الطالب على عدد ساعات نوم كافية يؤثر على تحصيله الدراسي خلال العام.

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