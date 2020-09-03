وزير الصحة يستعرض خطط تطوير القطاع الصحي في محافظة العلا

أكَّد وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أهمية تطوير القطاع الصحي في محافظة العلا بما يتواكَب مع جهود الوزارة في تهيئة المرافق الصحية منذ وقت مبكر وتأمين جميع احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية ودعمها بالكوادر الطبية والقوى العاملة بمختلف فئاتهم.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والحرص على تسخير جميع الإمكانات والتجهيزات لخدمة وراحة المواطن والمقيم، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في مناطق المملكة كافة.

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جاء ذلك خلال لقاء معاليه، أمس الأربعاء، مع محافظ «العلا» راشد القحطاني بمقر المحافظة، حيث تمَّت مناقشة سُبل تعزيز مستوى الرعاية الصحية وتجويد الخدمات الصحية في المحافظة.

وكان وزير الصحة قد تفقَّد مستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة العلا، وعددًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، حيث اطلع عن كثب على مدى جاهزية المنشآت الصحية لاستقبال المرضى والمراجعين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

كما استعرض خلال جولته الخطط التطويرية للقطاع وفق رؤية وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني، واستمع إلى ملاحظات الطاقم الطبي والإداري والتقى عددًا من المرضى والمراجعين واستعرض معهم مقترحاتهم ووجهات نظرهم حيال الخدمات الصحية المقدمة لهم.