السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1311 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 246.166 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9321 حالة وفاة .

// انتهى //

10:18ت م

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برلين 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1311 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 8 حالات وفاة .وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 246.166 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9321 حالة وفاة .// انتهى //10:18ت م0033

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