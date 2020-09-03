السعودية اليوم / 2430 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا



كييف 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2430 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في أوكرانيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 128.228 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2710 حالات وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 59.676 حالة .

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10:00ت م

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كييف 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسسجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2430 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 54 حالة وفاة .وأفادت السلطات الصحية في أوكرانيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 128.228 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2710 حالات وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 59.676 حالة .// انتهى //10:00ت م0028

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