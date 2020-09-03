السعودية اليوم / مدير تعليم نجران يتفقد مدارس محافظة بدر الجنوب



نجران 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

تفقد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور، ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، أمس، عددًا من مدارس محافظة بدر الجنوب للوقوف على سير العمل ، والاطلاع على أبرز الجهود المبذولة لخدمة الطلاب والطالبات.

وشملت الجولات عدداً من مدارس المحافظة، ومكتب التعليم للوقوف على تفعيل منصات التعليم عن بعد والاستفادة من الإمكانيات التي أتاحتها وزارة التعليم من خلال قناة عين التعليمية الفضائية، ومنصة مدرستي للتعليم عن بُعد،إلى جانب الاطلاع على الجهود المبذولة لتقديم الدعم التقني والفني للطلاب وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي وتذليل الصعوبات كافة التي قد تواجه الطلبة بالشراكة مع أولياء الأمور.

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09:57ت م

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