

نور سلطان 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

سجلت كازاخستان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 88 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في كازاخستان اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 106.032 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1588 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 97.967 حالة .

// انتهى //

09:32ت م

0024



نور سلطان 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسسجلت كازاخستان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 88 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 6 حالات وفاة .وأفادت وزارة الصحة في كازاخستان اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 106.032 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1588 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 97.967 حالة .// انتهى //09:32ت م0024

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كازاخستان تسجل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.