شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ألف مستفيد من عيادات «تطمن» بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

قدمت عيادات "تطمن " في الجوف خدماتها لـ "28596" مستفيداً وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

وأوضحت صحة الجوف أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .