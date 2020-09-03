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28 ألف مستفيد من عيادات «تطمن» بالجوف

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قدمت عيادات "تطمن " في الجوف خدماتها لـ "28596" مستفيداً وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

وأوضحت صحة الجوف أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض (كوفيد - 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .

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