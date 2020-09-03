أمطار صيفية من ظهر اليوم حتى المساء

2020-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الخميس، متوقعًا هطول أمطار صيفية على بعض المناطق.

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وقال الحربي في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، إن فرصة الأمطار ما زالت مستمرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، موضحًا أن هناك سحب على غرب منطقة الرياض وعلى منطقة القصيم وغرب منطقة حائل، وكذلك طريف والقريات، وتحمل بعض الأمطار.

كما توقع الحربي أن تكون الأمطار صيفية أي أنها ستهطل من ظهر اليوم الخميس وحتى ساعات المساء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



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