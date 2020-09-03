، "مدني مكة" يحذّر من تقلبات جوية: التزموا بتعليمات السلامة ،

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الجموم، والطائف، والعرضيات، وميسان وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً بمشيئة الله.
ودعا المتحدث الرسمي إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.
وأهابت مديرية الدفاع المدني بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنين السلامة للجميع.الدفاع المدني أمطار
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 09:39 AM
دعا إلى عدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح
دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الجموم، والطائف، والعرضيات، وميسان وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً بمشيئة الله.
ودعا المتحدث الرسمي إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.
وأهابت مديرية الدفاع المدني بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنين السلامة للجميع.
، "مدني مكة" يحذّر من تقلبات جوية: التزموا بتعليمات السلامة ،
المصدر : الخليج 365
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