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أمطار رعدية اليوم على 6 مناطق
الحالة مصحوبة برياح نشطة
متابعات الخليج 365 - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.
وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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