، مصرع شخص وإصابة 4 في حادث انقلاب بمكة المكرمة ،

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لَقِيَ شخص مصرعه، وأصيب أربعة آخرون في حادث انقلاب مركبة على طريق "مكة- جدة" السريع.
وتفصيلًا؛ تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في طريق مكة- جدة السريع، بالتحديد بعد كوبري الزايدي في اتجاه مكة، وبه عدد من الإصابات.. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فِرَق إسعافية.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إلى الموقع، تَبَيّن وجود حالة وفاة و4 إصابات؛ إصابتان متوسطتان، وإصابتان طفيفتان، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصصي بمكة.حادث مروري هيئة الهلال الأحمر
مصرع شخص وإصابة 4 في حادث انقلاب بمكة المكرمةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-09-03
لَقِيَ شخص مصرعه، وأصيب أربعة آخرون في حادث انقلاب مركبة على طريق "مكة- جدة" السريع.
وتفصيلًا؛ تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في طريق مكة- جدة السريع، بالتحديد بعد كوبري الزايدي في اتجاه مكة، وبه عدد من الإصابات.. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فِرَق إسعافية.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إلى الموقع، تَبَيّن وجود حالة وفاة و4 إصابات؛ إصابتان متوسطتان، وإصابتان طفيفتان، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصصي بمكة.
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
08:33 AM
باشرته أربع فِرَق إسعافية وتم نقل المصابين إلى مستشفى النور
لَقِيَ شخص مصرعه، وأصيب أربعة آخرون في حادث انقلاب مركبة على طريق "مكة- جدة" السريع.
وتفصيلًا؛ تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في طريق مكة- جدة السريع، بالتحديد بعد كوبري الزايدي في اتجاه مكة، وبه عدد من الإصابات.. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فِرَق إسعافية.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إلى الموقع، تَبَيّن وجود حالة وفاة و4 إصابات؛ إصابتان متوسطتان، وإصابتان طفيفتان، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصصي بمكة.
، مصرع شخص وإصابة 4 في حادث انقلاب بمكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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