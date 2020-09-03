، ترامب أوفى بوعده.. لقاح كورونا بعد 57 يومًا وهذا ما تستعد له أمريكا ،

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طلبت السلطات الصحية الأمريكية من حكومات الولايات، أن تستعد لتوزيع لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، على نطاق واسع، بحلول مطلع نوفمبر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن وثائق رسمية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها "سي دي سي" قوله في رسالة أرسلها إلى حكومات الولايات إنه يطلب منها "بصورة عاجلة" أن تفعل كل ما هو ضروري من أجل أن تكون مراكز توزيع اللقاح المرتقب في وضع يسمح لها بالعمل بشكل كامل بحلول الأول من نوفمبر 2020.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد سابقًا ببدء طرح وتوزيع اللقاح في موعد مبكر، قبل نهاية العام الحالي.
وفي أغسطس الماضي نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن إدارة ترامب تبحث تسريع وتيرة عملية إقرار لقاح تجريبي تُطَوّره شركة أسترازينيكا، وجامعة أوكسفورد، للوقاية من كورونا؛ لاستخدامه في الولايات المتحدة، قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثالث من نوفمبر.
ووفق "رويترز"، لفت ريدفيلد في رسالته إلى ضرورة إزالة كل العوائق الإدارية، وإصدار كل التراخيص والشهادات اللازمة كي تتمكن هذه المرافق من العمل بكامل طاقتها في الموعد المحدد، الذي يصادف قبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية.
وتعتبر هذه الرسالة مؤشرًا جديدًا على أن السباق لإنتاج أول لقاح مضاد لكوفيد-19، يسير بأقصى سرعته في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررًا في العالم من الوباء.
وأكد ريدفيلد في رسالته أن السلطات الصحية الأمريكية "تستعد بسرعة للقيام بعملية توزيع واسعة النطاق للقاحات مضادة لفيروس كوفيد-19 في خريف 2020".
وتتسابق شركات عدة لإنتاج لقاح مضاد لكورونا؛ لكن معظم هذه اللقاحات لا تزال في مرحلة التجارب السريرية؛ مما يعني أنه ليس مؤكدًا حتى اليوم أن أحدها سيكون فعالًا وآمنًا.فيروس كورونا الجديد أمريكا
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 08:37 AM
رسالة باتت مؤشرًا جديدًا على أن السباق لإنتاج أول لقاح يسير بأقصى سرعتهترامب أوفى بوعده.. لقاح كورونا بعد 57 يومًا وهذا ما تستعد له أمريكا
طلبت السلطات الصحية الأمريكية من حكومات الولايات، أن تستعد لتوزيع لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، على نطاق واسع، بحلول مطلع نوفمبر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن وثائق رسمية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها "سي دي سي" قوله في رسالة أرسلها إلى حكومات الولايات إنه يطلب منها "بصورة عاجلة" أن تفعل كل ما هو ضروري من أجل أن تكون مراكز توزيع اللقاح المرتقب في وضع يسمح لها بالعمل بشكل كامل بحلول الأول من نوفمبر 2020.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد سابقًا ببدء طرح وتوزيع اللقاح في موعد مبكر، قبل نهاية العام الحالي.
وفي أغسطس الماضي نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن إدارة ترامب تبحث تسريع وتيرة عملية إقرار لقاح تجريبي تُطَوّره شركة أسترازينيكا، وجامعة أوكسفورد، للوقاية من كورونا؛ لاستخدامه في الولايات المتحدة، قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثالث من نوفمبر.
ووفق "رويترز"، لفت ريدفيلد في رسالته إلى ضرورة إزالة كل العوائق الإدارية، وإصدار كل التراخيص والشهادات اللازمة كي تتمكن هذه المرافق من العمل بكامل طاقتها في الموعد المحدد، الذي يصادف قبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية.
وتعتبر هذه الرسالة مؤشرًا جديدًا على أن السباق لإنتاج أول لقاح مضاد لكوفيد-19، يسير بأقصى سرعته في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررًا في العالم من الوباء.
وأكد ريدفيلد في رسالته أن السلطات الصحية الأمريكية "تستعد بسرعة للقيام بعملية توزيع واسعة النطاق للقاحات مضادة لفيروس كوفيد-19 في خريف 2020".
وتتسابق شركات عدة لإنتاج لقاح مضاد لكورونا؛ لكن معظم هذه اللقاحات لا تزال في مرحلة التجارب السريرية؛ مما يعني أنه ليس مؤكدًا حتى اليوم أن أحدها سيكون فعالًا وآمنًا.
، ترامب أوفى بوعده.. لقاح كورونا بعد 57 يومًا وهذا ما تستعد له أمريكا ،
المصدر : الخليج 365
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