شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: " بعت ذهب أمي يوم جيت أتزوج " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أنه تعثره أثناء زواجه كغيره من الشباب.
وقال آل الشيخ: " يوم جيت اتزوج بعت ذهب لأمي وتسلفت من صديق وفي 100 الف ريال، وأول سنتين مع زوجتي بسيارة صني مصروفة من الشغل " .
جاء ذلك في سياق حديث آل الشيخ عن متعة فعل الخير، وتقديم المساعدة للغير، قائلا: " والله جربت كل متع الحياة، ما وجدت ألذ وأسعد وأريح من عمل الخير، فرحة الإنسان لا تقدر عندي بثمن " .
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