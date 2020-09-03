شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: " بعت ذهب أمي يوم جيت أتزوج " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أنه تعثره أثناء زواجه كغيره من الشباب.

وقال آل الشيخ: " يوم جيت اتزوج بعت ذهب لأمي وتسلفت من صديق وفي 100 الف ريال، وأول سنتين مع زوجتي بسيارة صني مصروفة من الشغل " .

جاء ذلك في سياق حديث آل الشيخ عن متعة فعل الخير، وتقديم المساعدة للغير، قائلا: " والله جربت كل متع الحياة، ما وجدت ألذ وأسعد وأريح من عمل الخير، فرحة الإنسان لا تقدر عندي بثمن " .