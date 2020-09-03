شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..معلم يذهب لطلابه في مناطق جبلية لتدريبهم على منصة " مدرستي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت مجموعة من الصور، قيام معلم في جازان، بالذهاب إلى طلابه في منازلهم في المناطق الجبلية لمساعتهم في الدخول على منصة " مدرستي " للتعليم عن بعد. وثقت مجموعة من الصور، قيام معلم في جازان، بالذهاب إلى طلابه في منازلهم في المناطق الجبلية لمساعتهم في الدخول على منصة " مدرستي " للتعليم عن بعد. وواجه المعلم وعورة الطرق الجبلية، وقطع مسافات طويلة في سبيل مساعدة طلابه بالمرحلة الابتدائية. Advertisements

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