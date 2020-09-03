اخبار السعوديه

اختفاء مريضة صرع في ظروف غامضة بحائل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن اختفاء مريضة صرع في ظروف غامضة بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

شهدت قرية الجحفة اختفاء فتاة عمرها 24 عامًا، تعاني من مرض الصرع، في ظروف غامضة.

وأوضحت أسرة الفتاة أنها تغيبت منذ أمس الأربعاء، ولم يستطيعوا العثور عليها.

ولا زال البحث عن المفقودة جار، حيث كان آخر ظهور لها في العاشرة صباحًا من يوم الأربعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء مريضة صرع في ظروف غامضة بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا