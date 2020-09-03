شكرا لمتابعة خبر عن اختفاء مريضة صرع في ظروف غامضة بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):شهدت قرية الجحفة اختفاء فتاة عمرها 24 عامًا، تعاني من مرض الصرع، في ظروف غامضة.
وأوضحت أسرة الفتاة أنها تغيبت منذ أمس الأربعاء، ولم يستطيعوا العثور عليها.
ولا زال البحث عن المفقودة جار، حيث كان آخر ظهور لها في العاشرة صباحًا من يوم الأربعاء.
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