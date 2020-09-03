شكرا لمتابعة خبر عن وفاة ثالث ممارس صحي بالمدينة أصيب بالعدوى أثناء أداء مهامه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): توفي ثالث ممارس صحي بصحة المدينة المنورة، بعد إصابته بفيروس توفي ثالث ممارس صحي بصحة المدينة المنورة، بعد إصابته بفيروس كورونا أثناء أدائه لمهمته في رعاية المرضى. ولم يتردد الممرض الراحل الذي عمل لمدة 25 عاما في خدمة المرضى، في أن يكون ضمن الصفوف الأولية لمواجهة كورونا، قائلا: " لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ". وبعد انتهاء فترة التكليف شعر الممرض محمد عايض العتيبي بأعراض الفيروس وتدهورت أوضاعه الصحية، برغم محاولات إنقاذه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ثالث ممارس صحي بالمدينة أصيب بالعدوى أثناء أداء مهامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.