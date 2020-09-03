شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة،تبوك) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.