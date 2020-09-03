- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة..الأمير عبدالعزيز بن فهد يجري عملية جراحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثقت صورة متداولة وجود الأمير عبد العزيز بن فهد -حفظه الله- بالمستشفى لإجراء عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وتكللت عملية الأمير لإزالة تجمع دموي سبّبه حادث مروري سابق بالنجاح.
وظهر الأمير عبد العزيز بن فهد، في الصورة منومًا في المستشفى ويلوح بيده مشيرًا للكاميرا.
وتفاعل المواطنون مع صورة الأمير، سائلين الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..الأمير عبدالعزيز بن فهد يجري عملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.