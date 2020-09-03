ملخص ما أعلنت عنه إنفيديا بين معالجات رسومات GeForce RTX 30 وتقنيات تظهر لأول مرة

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أسدلت شركة إنفيديا الستار بالأمس عن مؤتمرها بالكشف عن سلسلة معالجات رسومات GeForce RTX 30 Series التي تضم GeForce RTX 3080 و GeForce RTX 3070 و GeForce RTX 3090 ، وتُصفها الشركة بأنها تمثل أقوى قفزة في تاريخها.

وتوفر سلسلة معالجات تتبع الأشعة الجديدة RTX30، ما يصل إلى ضعف الأداء و1.9 ضعف كفاءة الطاقة مقارنةً مع الجيل السابق RTX20.

ولم يخلو مؤتمر إنفيديا من الحديث عن جديد تقنياتها مع المعالجات الجديدة، حيث أعلنت عن NVIDIA Reflex التي ترفع من سرعة الاستجابة أثناء اللعب، و NVIDIA Broadcast التي تسخر الذكاء الاصطناعي لبناء استوديوهات بث افتراضية لأجهزة البث، و NVIDIA Omniverse Machinima لأولئك الذين يستخدمون معالجات الحاسوب في الوقت الحقيقي لإنشاء الأفلام.

وأشارت الشركة أن مشتري معالجات GeForce RTX 30 Series سيحصلون على نسخة رقمية للعبة Watch Dogs: Legion.

وللحديث أكثر عن أحدث معالجات رسومات من إنفيديا، سنستعرض مزايا كل منها قبل الانتقال للحديث عن أحدث الحلول والتقنيات التي ستحتضنها وتقدمها للمستخدمين.

مواصفات وقدرات GeForce RTX 30

بينما تتمتع سلسلة معالجات رسومات إنفيديا الجديدة بقدرات هائلة مقارنة مع سابقاتها، فإنها تأتي بأسعار أقل كذلك.

GeForce RTX 3070

يأتي بالسعر الأقل وبقيمة 499 دولارًا أمريكيًا.

سيقدم سرعة أكبر من بطاقة رسومات GeForce RTX 2080 Ti التي تبلغ 1200 دولار.

أسرع بنسبة 60٪ من RTX 2070 بنفس السعر.

سيتاح في أكتوبر.

GeForce RTX 3080

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ييدأ سعره من 699 دولارًا أمريكيًا وهو أسرع مرتين من RTX 2080 الأصلي.

مصمم للألعاب بدقة 4K ويوفر سرعة تفوق 60 إطارًا في الثانية بدقة 4K.

مبني على معمارية 8N ويحتوي على 28 مليار ترانزستور بذاكرة Micron GDDR6X بسعة 10 جيجابايت.

متاح بداية من 17 سبتمبر.

GeForce RTX 3090

وحش الرسومات وأسرع وحدة معالجة رسومات على الإطلاق وتدعم دقة 8K بسرعة 60 إطارًا في الثانية.

ذاكرة افتراضية GDDR6X بسعة 24 جيجابايت تستطيع معالجة أصعب خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتخفيف أعباء العمل.

أسرع بنسبة تصل إلى 50٪ من معالج رسومات TITAN RTX.

يضيف كاتم صوت بتصميم ذو ثلاث فتحات، ثنائي المحور، يتدفق عبره الهواء أكثر هدوءًا حتى 10 مرات، فيما يحافظ على وحدة معالجة الرسومات حتى 30 درجة مئوية أكثر برودة من TITAN RTX.

متاح بداية من 24 سبتمبر بسعر 1499 دولارًا أمريكيًا.

حلول إضافية تقدمها معالجات رسومات إنفيديا الجديدة

حل حراري مزدوج المحاور: أداء تبريد يصل لضعفين، مع تصميم مذهل من قطعة واحدة يوفر هدوءًا أعلى من أي وقت.

تصميم ميكانيكي وكهربائي رائع: هيكل ميكانيكي أقوى مع صفائح منخفضة الارتفاع مع موصل طاقة جديد ذي 12 سنًا يتيح مساحة أكبر للمكونات والتبريد، وهو متوافق مع الموصلات ذات 8 أسنان في مصادر الطاقة الحالية، مع محول مضمن.

HDMI 2.1: يسمح النطاق الترددي المتزايد الذي يوفره HDMI 2.1 بتوصيل كابل واحد بأجهزة تلفزيون 8K HDR للألعاب فائقة الدقة.

AV1 Decode: تضيف معالجات إنفيديا للمرة الأولى في العالم ترميز AV1 الجديد، مما يتيح مشاهدة ما يصل 8K HDR عبر الإنترنت باستخدام عرض نطاق ترددي أقل بنسبة تصل إلى 50%.

تقنيات جديدة كليًا تضيفها سلسلة معالجات RTX 30

بعد التقنيات الكثيرة التي شاهدناها في معالجات رسومات إنفيديا السابقة، تأتي الشركة لتضيف المزيد من التقنيات المدعمة بالذكاء الاصطناعي لنقل المستخدمين لمرحلة أخرى.

تقنيات NVIDIA Reflex

تعتبر NVIDIA Reflex مجموعة جديدة من التقنيات التي تعمل على تحسين وقياس زمن استجابة النظام. أبرزها NVIDIA Reflex Low-Latency Mode، وهي تقنية يتم دمجها في الألعاب الشهيرة مثل Apex Legends و Call of Duty: Warzone و Fortnite و Valorant التي تقلل من زمن الاستجابة بنسبة تصل إلى 50%. وتقنية NVIDIA Reflex Latency Analyzer التي تكتشف المدخلات قادمًا من الفأرة ثم يقيس الوقت الذي تستغرقه وحدات البيكسل الناتجة للتغيير على الشاشة. تم دمج Reflex Latency Analyzer في شاشات العرض المعتمدة من إنفيديا G-SYNC 360 التي تصل هذا الخريف من Acer و Alienware و ASUS و MSI وتدعمها أفضل الأجهزة الطرفية من ASUS و Logitech و Razer و SteelSeries.

NVIDIA Broadcast

تتيح هذه التقنية تحويل أي غرفة إلى استديو بث، وذلك من خلال تحويل كاميرات الويب والميكروفونات القياسية لأجهزة ذكية.

وتقوم بذلك من خلال تأثيرات؛ إزالة الضوضاء، تأثيرات الخلفية الافتراضية للرسومات أو الفيديو، وتركيز كاميرا الويب تلقائيًا.

تقنية Omniverse Machinima

تقنية موجهة للأشخاص للذين يستخدمون ألعاب الفيديو لإنشاء أفلام قصيرة، وهو شكل فني يُعرف عالميًا باسم Machinima.

قدمت إنفيديا تقنية NVIDIA Omniverse Machinima كما هو واضح من الاسم بالتعاون منصة تعاون سير العمل ثلاثية الأبعاد Omniverse.

وستتيح لمنشئي المحتوى استخدام كاميرا الويب الخاصة بهم لقيادة مقدر الوضع القائم على الذكاء الاصطناعي لتحريك الشخصيات. دفع الرسوم المتحركة للوجه AI بصوتك. أضف فيزياء عالية الدقة مثل الجسيمات والسوائل. اجعل المواد دقيقة ماديًا.

مع ذاكرة 24 جيجابايت من نوع GDDR6X فائقة السرعة وقدرات على دعم وتحرير الفيديو 8K HDR والعمل مع نماذج ثلاثية الأبعاد كبيرة جدًا. فإن معالجات رسومات إنفيديا الجديدة تمثل مسرحًا لإنشاء محتو متكامل.

توافر معالجات رسومات إنفيديا GeForce RTX 30

ستتوفر وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا GeForce RTX 3090 و 3080 و 3070 عبر شركات مثل ASUS و Colourful و EVGA و Gainward و Galaxy و Gigabyte و Innovision 3D و MSI و Palit و PNY و Zotac.

