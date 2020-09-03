“هيئة المنافسة” تعلن عدم ممانعتها إتمام عمليتي التركز الاقتصادي بين 4 شركات سعودية

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، أمس (الأربعاء)، عن عدم ممانعتها إتمام عمليتي التركز الاقتصادي بين 4 شركات سعودية تعمل في عدد من المجالات.

وحصلت شركتا “المسواك” و”الأراك الطبية” المتخصصتان في مجالي طب الأسنان والجلدية على شهادة “عدم ممانعة” من الهيئة، حيث استحوذت شركة المسواك على كامل حصص شركة الأراك الطبية.

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فيما حصلت شركتا “الجزيرة تكافل تعاوني” و”سوليدرتي السعودية للتكافل” المتخصصتان في مجال التأمين على شهادة “عدم ممانعة” من الهيئة..، حيث استحوذت شركة “الجزيرة” على كامل حصص شركة “سوليدرتي”.



