كيف تتعامل مع أدوات المصاب بكورونا خلال العزل المنزلي؟.. الصحة تجيب

كشفت وزارة الصحة عن أفضل طريقة للتعامل بها مع الأدوات التي يتم استخدامها من قبل الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد «COVID-19» خلال فترة العزل المنزلي.

وكتبت وزارة الصحة، عبر تويتر، من أسئلة كورونا المتداولة، بعد التعافي من فيروس كورونا الجديد، كيف يتم التعامل مع الأدوات المستخدمة أثناء فترة العزل؟ #متعافي_كورونا.

طريقة تعقيم الأدوات المستخدمة

أوضحت وزارة الصحة أنه يجب التعامل بحذر مع الأدوات التي استخدمها المتعافي من الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا للتالي:

- قم بتعقيم الأسطح التي تكرر ملامستها كمقابض الأبواب ومفاتيح الأضواء.

- قم بتهوية المكان بشكل صحي وجيد.

- اغسل الملابس التي استخدمت أثناء العزل بالماء والصابون جيدًا.

- عد إلى الحياة الطبيعية مع الالتزام بالاحترازات الوقائية.

رسالة الصحة لمصابي كورونا

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ووجهت وزارة الصحة، يوم أمس الثلاثاء، نصيحة إلى المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بضرورة الحرص على تلقي الخدمات الطبية، وحددت الطريقة المثلى للتعامل مع الفيروس بشكل عام.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المصاب بفيروس كورونا، عليه ألا يفرط في القلق، وأن يحرص على الخدمات الطبية، مشيرًا إلى الحصول على تطعيم ولقاح الإنفلونزا أمر مهم؛ لأن الوقاية من الإصابة تجعل الجسم في وضع صحي أفضل، لكن لا يعد رافعًا لمستوى الوقاية من فيروس كورونا.

كما ناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، فئة الشباب، مطالبًا إياهم بالحفاظ على صحتهم وصحة أهلهم، مشيرًا إلى أن نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة مرتبطة بعدم التزام فئة الشباب بالإجراءات الوقائية.

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