السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سول 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 195 حالة إصابة جديدة بفيروس

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 20 ألفا و644 حالة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الخميس.

وأضافت الوكالة أنه تم رصد 188 حالة لانتقال العدوى داخليا و7 حالات وافدة لقادمين من الخارج.

// انتهى //

07:27ت م

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سول 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الـ 24 الماضية.ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 20 ألفا و644 حالة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الخميس.وأضافت الوكالة أنه تم رصد 188 حالة لانتقال العدوى داخليا و7 حالات وافدة لقادمين من الخارج.// انتهى //07:27ت م0009

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