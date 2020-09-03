السعودية اليوم / المكسيك تسجل قرابة 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 وفاة



مكسيكو سيتي 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم امس الأربعاء 4921 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

07:13ت م

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مكسيكو سيتي 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم امس الأربعاء 4921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 610957 والوفيات 65816.وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //07:13ت م0005

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