شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف استهدف الحوثيون بأكثر من 24 غارة في مأرب والبيضاء والان مع التفاصيل

طيران التحالف استهدف الحوثيون بأكثر من 24 غارة في مأرب والبيضاء الخميس 3 سبتمبر 2020 استهدفت مقاتلات التحالف، مساء الأربعاء، بأكثر من 24 غارة تحركات لميليشيا الحوثي في محافظتي مارب والبيضاء.

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مساءً، تحركات الحوثيين في محافظتي مارب والبيضاء بـ 24 غارة. Advertisements وأضافت المصادر، أن هذه الغارات تركزت على مديرية ماهلية بواقع 10 غارات و7 على مديرية مدغل بمحافظة مأرب. وأوضحت المصادر، أن طيران التحالف العربي استهدف أيضا تحركات ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء بـ7 غارات على مديرية ولد ربيع. هذا وشكل الطيران عائق أمام الميليشيات العناصر التابعة للحوثيون، والذي من خلاله يتم قطع إمدادات وضرب تحركاتهم خاصة في المناطق المفتوحة كإقليم سبأ.

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